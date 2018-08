Sorteggio Champions, i precedenti di Ancelotti: una sfida da record-man

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il numero 17, a Napoli più che in altre zone del mondo, non è considerato tanto fortunato. Carlo Ancelotti, però, ha tutta l'esperienza e l'aplomb per non badare alla scaramanzia e andare oltre ogni rito apotropaico, differentemente dai suoi tifosi. Quella di quest'anno sarà la diciassettesima Champions League che Don Carlo, il tecnico più vincente d'Europa, vivrà - si spera - da protagonista. Aurelio De Laurentiis l'ha ingaggiato soprattutto per questo: sorprendere oltre i confini nazionali. Sfida accettata, forse la più bella della sua carriera.

Con tre Coppe dalle Grandi Orecchie già sollevate, Carletto è l'allenatore che domina - insieme a Bob Pairsley e Zinedine Zidane - la speciale classifica dei vincitori della Champions League dalla panchina. Tra quelli in attività è primo, alle sue spalle ci sono soltanto Pep Guardiola e José Mourinho, che proveranno a minare il suo primato. A vent'anni dalla sua prima apparizione, nel lontanissimo 1997/98 con il Parma, il bigliettino da visita di Ancelotti impone un credito che non terminerà mai. Il palmarès parla chiaro. Il Napoli sarà l'ottava squadra con cui vivrà le emozioni della Champions League. Il più esperto è lui.

Ancelotti in Champions League:

1997/98 - Parma, fase a gironi

1998/99 - Juventus, semifinale

2000/01 - Juventus, fase a gironi

2002/03 - Milan, vincitore

2003/04 - Milan, quarti di finale

2004/05 - Milan, finale

2005/06 - Milan, semifinale

2006/07 - Milan, vincitore

2007/08 - Milan, ottavi di finale

2009/10 - Chelsea, ottavi di finale

2010/11 - Chelsea, quarti di finale

2012/2013 - PSG, quarti di finale

2013/14 - Real Madrid, vincitore

2014/15 - Real Madrid, semifinale

2016/16 - Bayern Monaco, quarti di finale

2017/18 - Bayern Monaco, semifinale (esonerato durante i gironi)