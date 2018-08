Sorteggio Champions, i precedenti di Di Francesco: l'esordiente che stupì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si dice che chi ben comincia sia già a metà dell'opera e, per qualcuno, se il vecchio detto dovesse rivelarsi profetico il futuro non può che essere roseo. La carriera internazionale di Eusebio Di Francesco è cominciata appena due anni fa, quando con il Sassuolo ha disputato l'Europa League. La prima apparizione in Champions League, invece, è arrivata appena lo scorso anno. Ed è stata sorprendente. E' vivido, soprattutto nei romanisti, l'incredibile annata europea della sua formazione lo scorso anno. La Roma ha raggiunto la semifinale, andando oltre ogni più ottimistica aspettativa. Di fatto la Roma è stata la sorpresa dell'ultima edizione ed è lì che l'esordiente Eusebio s'è messo in mostra. Dopo la rivoluzione estiva, se dovesse confermare il percorso dalla scorsa stagione sarebbe certamente un trampolino di lancio per - chissà - puntare alla chiamata di qualche top club. Troppo presto per pensarci, ma Di Francesco vuole continuare a stregare l'Europa.

Di Francesco in Champions League:

2017/18 - Roma, semifinale