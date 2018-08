Sorteggio Champions, i precedenti di Spalletti: l'incubo ottavi è l'obiettivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mancava in Champions League da tre anni, quando con la Roma non andò oltre gli ottavi di finale. Chissà se Luciano Spalletti quest'anno riuscirà a superarsi. Già, perché nel corso della sua carriera s'è sempre fermato massimo ai quarti, disputati due volte sulla panchina della Roma. A dire il vero, anche quei due risultati, conquistati ormai oltre dieci anni fa, furono quasi un successo, visto il valore di una rosa che sicuramente non era considerata tra le otto più forti d'Europa.

L'Inter è la terza squadra con cui il tecnico di Certaldo metterà piede nella competizione più importante del continente. Dopo Roma e Zenit, Lucio ha già guadagnato un po' di credito, riuscendo a riportare la squadra in Champions League dopo un'assenza di sei anni. Ora, però, i tifosi sognano in grande, sebbene l'inizio di campionato sia stato stentato. Di par suo, Spalletti ha un obiettivo ben chiaro: superare il girone, con tutte le difficoltà del caso, visto che l'Inter partirà dalla quarta fascia e rischia un girone di fuoco. L'incubo del toscano, nel corso della sua carriera, sono stati gli ottavi, fase della competizione in cui è caduto già quattro volte sulle sei circostanze in cui c'è arrivato. Prima però bisogna pensare alla prima fase, già quella sarà complicata. Chissà che non possa fare anche meglio della sua esperienza giallorossa.

Spalletti in Champions League:

2006/07 - Roma, quarti di finale

2007/08 - Roma, quarti di finale

2008/09 - Roma, ottavi di finale

2011/12 - Zenit, ottavi di finale

2012/13 - Zenit, fase a gironi

2013/14 - Zenit, ottavi di finale

2015/16 - Roma, ottavi di finale