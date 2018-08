Sorteggio Champions, Inter: il Triplete e il buio dopo Marsiglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima Champions League di Samir Handanovic e Mauro Icardi. Suona strano, è vero, ma l'Inter torna nella massima competizione europea ben sei anni dopo. Una storia lunghissima e pure gloriosa, quella dei nerazzurri in Champions, culminata il 13 marzo del 2012 con il 2-1 all'Olympique Marsiglia ma inutile dopo l'1-0 dell'andata. Il debutto in Coppa Campioni risale alla stagione 1963-1964: prima volta, prima vittoria con il 3-1 al Real Madrid a Vienna. Un successo che viene addirittura bissato un anno dopo a Milano con l'1-0 al Benfica firmato da Jair.

E' l'Inter di Helenio Herrera, la Grande Inter, e farà strada pure quella del post: i nerazzurri, nelle prime sei competizioni in Coppa Campioni, vincono due volte, perdono due finali (Celtic e Ajax) e conquistano due semifinali. In Champions League i nerazzurri patiscono delusioni amare: nel 2001 escono addirittura ai preliminari contro gli svedese dell'Helsingborgs, due anni più tardi contro il Milan, fatto che si ripete anche nel 2005.

Poi, il 2009-2010. Dopo le cocenti delusioni, la gestione di Josè Mourinho porterà l'Inter a vincere la Champions League il 22 maggio del 2010 al Bernabeu di Madrid contro il Bayern Monaco. E' il picco più alto, poi nuovi sprofondi: out ai quarti contro lo Schalke, fino alla stagione 2012 dove è il Marsiglia a far fuori i nerazzurri. Che tornano ora in quarta fascia. Per la prima volta di Handanovic e Icardi in Champions League.