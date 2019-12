Sorteggio Champions - Juve, il Real è da evitare. Lione la più abbordabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meglio arrivare primi. Spesso, nel corso della fase a gironi della Champions, ci si chiede quale sia il piazzamento da augurarsi. Alla fine, però, le teste di serie fanno più paura. E in seconda fascia la "scelta" è piuttosto ampia. A partire dalle 12, la Juventus scoprirà quale avversaria le regalerà l'urna di Nyon.

Real Madrid da evitare. Per quanto riguarda la formazione che CR7 & Co sperano di non incontrare, lo stesso Sarri è stato chiaro. Dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen, il tecnico bianconero ha infatti definito "pericolosissimo" il Real Madrid. Ove non bastasse il blasone delle merengues, basterebbe la storia recente della squadra del Bernabeu, che solo l'anno scorso si è presa una pausa, per sconsigliare l'incrocio. Peggio anche del Tottenham: finalisti l'anno scorso sì, ma in questa stagione gli Spurs non hanno brillato.

Speranza Lione. Pochi dubbi anche sulla formazione che la Vecchia Signora spera di trovare come prima avversaria della fase a eliminazione diretta. Il Lione, che peraltro sarebbe un incrocio col passato per Pjanic, ha qualità, estro, gioventù. Però le altre, al netto del Tottenham sono Chelsea e Borussia Dortmund.