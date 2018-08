Sorteggio Champions, l'albo d'oro: big per stoppare il dominio spagnolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inutile girarci tanto attorno: ad oggi il calcio spagnolo è sicuramente quello più vincente. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Anzitutto perché tutte le big degli altri Paesi si sono ulteriormente rafforzate, poi perché il Real Madrid, la squadra che ha dominato - in parte assieme al Barcellona - le ultime cinque edizioni della Champions League, ha perso il suo calciatore migliore, Cristiano Ronaldo, e uno degli allenatori più vincenti della sua storia, Zinedine Zidane. La Coppa dalle Grandi Orecchie potrebbe parlare un'altra lingua, quest'anno più di tutte le ultime annate. Sono cinque anni che il trofeo viene alzato da un sodalizio iberico, la Liga ha dominato con Blancos e Blaugrana: cinque successi nelle cinque edizioni più recenti.

Ai nastri di partenza in questa stagione, che ha tra l'altro favorito l'Italia con il ritorno alle quattro squadre qualificate - senza passare dai preliminati - come ogni volta i sogni sono grandi, tutti sperano di finire in fondo. Soprattutto le big inglesi, tedesche, francesi e (soprattutto) quelle del nostro Paese. La Juventus di CR7 è a digiuno da oltre un ventennio, il Liverpool non vince da quasi quindici anni, il Manchester City non è mai arrivato fino in fondo e con Pep Guardiola che ormai s'è assestato in pianta stabile in panchina le possibilità sono tante, il Bayern Monaco è l'ultima non-spagnola ad aver vinto e si candida ancora tra le favorite, il PSG ci spera come ogni anno e con l'esperienza di Buffon spera d'aver colmato il gap almeno da questo punto di vista. L'albo d'oro degli ultimi anni parla una sola lingua e le altre non ci stanno più: ne vedremo delle belle.

Albo d'oro ultimi dieci anni:

Vincitrice 2008/09: Barcellona

Vincitrice 2009/10: Inter

Vincitrice 2010/11: Barcellona

Vincitrice 2011/12: Chelsea

Vincitrice 2012/13: Bayern Monaco

Vincitrice 2013/14: Real Madrid

Vincitrice 2014/15: Barcellona

Vincitrice 2015/16: Real Madrid

Vincitrice 2016/17: Real Madrid

Vincitrice 2017/18: Real Madrid