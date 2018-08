Sorteggio Champions, la Juve e la maledizione della finale

© foto di Imago/Image Sport

257 partite giocate. 128 vinte, 65 pareggiate, 64 perse. 402 gol fatti, 251 subiti. Una differenza reti positiva di +151. Una percentuale di vittorie che tra Coppa Campioni e Champions League, per la Juventus, si attesta sul 49,81%. 48,33% se contiamo la sola Champions League con 87 gare vinte su 180 giocate, 50 pareggiate e 43 perse. Poi le finali. La maledizione delle finali della massima competizione europea per la Vecchia Signora. 7 sconfitte su 9 gare, 1 su 6 nell'attuale Champions League.

Gli unici trionfi risalgono al 1985, quello della tragedia dell'Heysel e della gara vinta grazie al rigore trasformato da Michel Platini, e al 1996 a Roma, ai rigori, contro l'Ajax. Poi, tante sconfitte. Nei tempi recenti, si parte dal 1997 con il ko contro il Borussia Dortmund per 3-1 con doppietta di Riedle e gol di Ricken. Ad Amsterdam la Juventus cadde contro la Juventus col gol di Mijatovic. Nel 2003, poi, finale italiana vinta ai rigori dal Milan. Nel 2015, finale persa per 3-1 contro il Barcellona, Cardiff due stagioni fa e il 4-1 patito dal Real Madrid che pure lo scorso anno ha eliminato i bianconeri nella doppia sfida del capolavoro di Cristiano Ronaldo allo Stadium e delle polemiche con Buffon protagonista al Bernabeu.

Una storia amara, quella della Juventus in Coppa Campioni e Champions League. Stavolta, l'acquisto di CR7 è chiaramente mirato a invertire il trend. A far sì che quello score di 2 finali vinte e 7 perse, quel rosso ben più che negativo, abbia un + dal lato dei trofei alzati. E' la strada che la Juve ha scelto: Bonucci, Cristiano Ronaldo, un attacco atomico e una rosa che può giocare senza emergenze in tutte le competizioni.