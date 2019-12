Sorteggio Champions - Napoli, il Barça da evitare. Valencia più semplice

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il maestro della Champions è andato. Esonerato Ancelotti, è Rino Gattuso ad aspettare l'esito del sorteggio di Nyon, dove, a partire dalle 12, il Napoli scoprirà la propria avversaria per gli ottavi di finale.

Il Barcellona è una macchina. La scelta, tra le teste di serie, si può limitare ai catalani e al Manchester City. Gli inglesi, forti dell'esperienza e delle intenzioni di Pep Guardiola, che ha evidentemente dato priorità alla Champions, sono una squadra in grado di battere chiunque. Però col calcio inglese (vedasi Liverpool) gli azzurri hanno ormai una certa familiarità. E poi negli anni i Citizens si sono persi spesso e volentieri, anche con Guardiola. Il Barça, invece, è una macchina da guerra in Champions League. Al di là dei valori tecnici, che il Napoli ha, in gare come questa pesano fattori come l'esperienza e la capacità di rispondere in maniera positiva a sfide d'alta quota. Il Barcellona ne ha da vendere.

Sempre il Valencia. Non cambia molto rispetto all'Atalanta, in fin dei conti. Lipsia giovane, ricco, temibile. Il Napoli ha sofferto contro la filiale Salisburgo. Il Valencia, invece, è in ripresa ma questo non basta ancora: Ringhio può senza grossi dubbi augurarsi di incontrare gli spagnoli.