Sorteggio Champions, tutto sul Barça: così Messi sfida CR7

© foto di J.M.Colomo

Finita la storica dicotomia tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, almeno nella Liga, resta la Pulga di fatto la stella assoluta del campionato iberico. Il giorno della presentazione della squadra, l'argentino ha parlato da capitano, raccontando di una Champions League come grande obiettivo della stagione Blaugrana. L'era dei Blancos di CR7, infatti, è stata spina nel fianco per i catalani che ora con la gestione Ernesto Valverde vogliono riscattare il bruciante ko dell'ultima annata contro la Roma. In estate ha salutato Paulinho, tornato a sorpresa in Cina, ma è arrivato dal Bayern Monaco il cileno Arturo Vidal che pareva a un passo dall'Inter. A proposito di 'scippi', ha fatto scalpore l'arrivo dal Bordeaux di Malcom, con la Roma che aveva di fatto già annunciato il brasiliano. In difesa il rinforzo pesante è Clement Lenglet, che sarà la primissima alternativa alla coppia Piqué-Umtiti.

Barcellona

L'allenatore Ernesto Valverde

La stella Lionel Messi

La sorpresa Arthur

L'undici titolare (4-3-1-2): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Coutinho; Messi, Suarez.

Fascia del sorteggio: 1

Coefficiente di difficoltà 5 su 5