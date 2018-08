Sorteggio Champions, tutto sul Bayern: Lewandowski per il riscatto

© foto di Imago/Image Sport

L'era Niko Kovac è iniziata col diluvio di gol nella vittoria nella Supercoppa tedesca. Un antipasto che fa ben sperare i tifosi del Bayern Monaco che ripartono anche dalla super voglia di Robert Lewandowski dopo il flop al Mondiale con la Polonia. E' stato un mercato sottotono per la formazione bavarese, che comunque aveva già preso a parametro zero Leon Goretzka dallo Schalke 04 per il centrocampo. Da capire se sarà 4-1-4-1 o 4-2-3-1, la sensazione è che un big come Thomas Muller, Arjen Robben e Franck Ribery rischi di far panchina. Dietro vale la stessa: Nicklas Sule e Mats Hummels partono titolari ma fuori c'è un certo Jerome Boateng. In mediana ha invece salutato, direzione Bayern Monaco, Arturo Vidal, reparto dove è tornato Renato Sanches dopo il deludente prestito allo Swansea City in Premier League culminato con la retrocessione degli Swans.

Bayern Monaco

L'allenatore Niko Kovac

La stella Robert Lewandowski

La sorpresa Leon Goretzka

L'undici titolare (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez; Robben, Thiago Alcantara, Muller, Ribery; Lewandowski.

Fascia del sorteggio: 1

Coefficiente di difficoltà 4 su 5