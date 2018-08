Sorteggio Champions, tutto sul Benfica: la fabbrica del talento

© foto di Imago/Image Sport

Superato senza grandi patemi d'animo il PAOK Salonicco al play-off di Champions League, il Benfica è forse la formazione meno accreditata della seconda fascia. E non certo per valore assoluto dei singoli ma perché ha una rosa comunque di talenti ma anche tutti da consacrare. A fronte di senatori come Grimaldo e Jonas, ha comunque alternative importanti come il neo arrivato German Conti, dal Newell's, in difesa, e Haris Seferovic o Facundo Ferreyra in attacco. In difesa ha preso Sebastien Corchia come terzino destro, in un reparto che pare completo visto che sulla mancina c'è Alejandro Grimaldo, scuola Barça, e quello che è considerato il futuro della retroguardia del Portogallo: Ruben Dias. Rispetto agli altri reparti, difetta semmai di grande qualità in mezzo al campo: Ljubomir Fejsa e Andreas Samaris sono incontristi, Pizzi può dare fantasia mentre Gedson Fernandes ha grandissime relazioni, ieri era titolare ma è 'solo' un classe '99.

Benfica

L'allenatore Rui Vitoria

La stella Eduardo Salvio

La sorpresa Ruben Dias

L'undici titolare (4-3-3): Bruno Varela; Corchia, Luisao, Ruben Dias, Grimaldo; Samaris, Fejsa, Pizzi; Salvio, Jonas, Cervi.

Fascia del sorteggio 2

Coefficiente di difficoltà 2 su 5