Sorteggio Champions, tutto sul Bruges: la multinazionale del gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna stella ma una formazione solida e compatta, quella del croato Ivan Leko. Che fa del 3-5-2 il suo marchio di fabbrica e che in estate ha superato, quasi doppiandolo, il record di spesa per un trasferimento interno in Jupiler League per l'iraniano Kaveh Rezaei dallo Charleroi. Sarà lui il partner del brasiliano Wesley, a un passo dalla Lazio. Una rosa senza stelle, dicevamo: poteva esserlo il centrocampista Mats Rits, che è però rimasto per cinque anni al Mechelen dopo aver fallito il salto dalla cantera alla prima squadra dell'Ajax. Potrebbe esserlo al primo anno in una big, seppur il Belgio, lui che sarà centrale nel progetto di Leko. Che in estate ha avuto anche due connazionali come il giovane portiere Karlo Letica e il centrale difensivo Matej Mitrovic, perdendo però giocatori importanti come Anthony Limbombe, Abdoulay Diaby e Tomas Pina.

Club Bruges

L'allenatore Ivan Leko

La stella Wesley

La sorpresa Kaveh Rezaei

L'undici titolare (3-5-2): Letica; Mechele, Mitrovic, Denswil; Cools, Amrabat, Vormer, Rits, Danjuma; Wesley, Rezaei.

Fascia del sorteggio: 4

Coefficiente di difficoltà: 2 su 5