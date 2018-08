Sorteggio Champions, tutto sul City: Guardiola punta al colpo grosso

© foto di Imago/Image Sport

Nella scorsa stagione Pep Guardiola è riuscito a trasformare il Manchester City in una macchina quasi perfetta. Il record di punti in Premier League per una formazione che ha, però, avuto una tegola grave e pesante come l'infortunio di Kevin De Bruyne. Per questo il titolo di 'stella' va a Sergio Aguero, perché il belga sarà costretto lungamente ai box, almeno per la fase a gironi. Non che difetti la qualità a questi Citizens, che devono ora però confermarsi anche in Europa. Un mercato che non ha portato nessuna cessione pesante, al netto dello svincolo di Yaya Tourè dopo una lunga e vincente era. Dentro invece Riyad Mahrez, che era a un passo a gennaio e che per quasi 70 milioni di euro è sbarcato ai Citizens dal Leicester City. Da campione d'Inghilterra parte in prima fascia, pericolo importante dunque per tre italiane eccezion fatta che per la Juventus.

Manchester City

L'allenatore Pep Guardiola

La stella Sergio Aguero

La sorpresa Phil Foden

L'undici titolare (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Stones, Mendy; David Silva, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling.

Fascia del sorteggio: 1

Coefficiente di difficoltà 5 su 5