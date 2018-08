Sorteggio Champions, tutto sul CSKA: ripartire senza i senatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anno nuovo, vita nuova. Con un'era che si chiude ma solo a metà, visto che il CSKA Mosca ha salutato stelle e veterani in estate. Ma non tutti. Aleksandar Golovin è stato venduto a peso d'oro al Monaco, a 38 e 36 anni si sono ritirati Sergey Ighashevich, Aleksey e Vasili Berezutski. Davanti via Vitinho, tornato in Brasile al Flamengo, si è svincolato dopo una lunga permanenza lo svedese Pontus Wernbloom a centrocampo. E' stato un mercato povero dove la spesa più importante, meno di 3 milioni di euro, è stata per l'ex cesenate Hordur Magnusson in difesa. Curiosità per Abel Hernandez, ex Palermo, svincolatosi dall'Hull City e per il ventenne croato Nikola Vlasic ma solo in prestito dall'Everton. La continuità con il passato, nel 3-5-2 del bielorusso Viktor Goncharenko, solo 6 punti nelle prime 5 partite e -9 dallo Zenit San Pietroburgo capolista, sono i senatori: Igor Akinfeev tra i pali, Mario Fernandes sulla destra dopo il super Mondiale e Alan Dzagoev sulla trequarti.

CSKA Mosca

L'allenatore Viktor Goncharenko

La stella Mario Fernandes

La sorpresa Hordur Magnusson

L'undici titolare (3-5-2): Akinfeev; Chernov, Vasin, Magnusson; Mario Fernandes, Dzagoev, Bijol, Vlasic, Schennikovic; Abel Hernandez, Chalov.

Fascia del sorteggio: 3

Coefficiente di difficoltà: 1 su 5