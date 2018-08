Sorteggio Champions, tutto sul Dortmund: baby stelle e Witsel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Borussia Dortmund riparte da Lucien Favre, tecnico preso dal Nizza, e da un calciomercato ricco e pieno di rinforzi in tutti i reparti. La stella resta però sempre Marco Reus, simbolo del club della Ruhr, ma adesso a contendergli il posto c'è Axel Witsel che è tornato in Europa per vestire la maglia dei gialloneri ed è già andato in gol nella prima stagionale col 4-1 al RB Lipsia. Dietro, al fianco dello svizzero Manuel Akanji, è sbarcato alla corte di Favre il francese Abdou Diallo dal Mainz. Tanto talento in rosa: Christian Pulisic sull'esterno, Mahmoud Dahoud a centrocampo, il crack inglese Jadon Sancho sulla trequarti dove c'è pure lo spagnolo Sergio Gomez. Occhio pure a Maximilian Philipp, che con Favre agisce davanti ma come falso nueve ma l'arrivo di Paco Alcacer dal Barça potrebbe portare i due ad alternarsi in attacco.

Borussia Dortmund

L'allenatore Lucien Favre

La stella Marco Reus

La sorpresa Adbou Diallo

L'undici titolare (4-3-3): Burki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Delaney, Witsel, Dahoud; Pulisic, Alcacer, Reus.

Fascia del sorteggio: 2

Coefficiente di difficoltà 4 su 5