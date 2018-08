Sorteggio Champions, tutto sul Galatasaray: guida il guru Terim

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tre vittorie su tre partite. Inizio al top per il Galatasaray del 'santone' delle panchine in Turchia, Fatih Terim. In un'atmosfera non certo semplice in patria, il 'Gala' ha vissuto un'estate senza grandi colpi di scena. I colpi a effetto sono il riscato Yuto Nagatomo dall'Inter e il prestito di Henry Onyekuru dall'Everton, baby star nigeriana di ventuno anni. L'ambizione principale è chiaramente dirottata sulla vittoria della Super League turca ma, in quarta fascia, il Galatasaray resta comunque un cliente complicato. Giocare in Turchia non è mai facile, soprattutto in un catino infuocato come quello di Istanbul. In rosa giocatori talentuosi, ma altrettanto discontinui, come i trequartisti Sofiane Feghouli e Younes Belhanda, tra i pali l'ex biancoceleste, e numero uno dell'Uruguay, Fernando Muslera.

Galatasaray

L'allenatore Fatih Terim

La stella Sofiane Feghouli

La sorpresa Henry Onyekuru

L'undici titolare (4-2-3-1): Muslera; Mariano, Malcon, Aziz, Nagatomo; Ndiaye, Fernando; Feghouli, Belhanda, Onyekuru; Derdiyok.

Fascia del sorteggio: 4

Coefficiente di difficoltà: 4 su 5