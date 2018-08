Sorteggio Champions, tutto sul Lione: non solo Nabil Fekir

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro anno con Bruno Genesio, in carica a Lione dal 2015. Un'altra stagione dove le ambizioni in Ligue 1 cozzeranno gioco forza coi milioni del Paris Saint-Germain e dove in Europa l'obiettivo è mettere in luce i migliori talenti. Come sempre. Che fioccano da anni e anni nel club di Jean-Michel Aulas, anche se l'addio di Mariano Diaz destinazione Spagna apre una voragine nell'attacco dell'OL. Nell'ultima uscita in Ligue 1 è stato Memphis Depay a giocare al posto del dominicano, Nabil Fekir è stato invece blindato davanti a richieste faraoniche dall'Inghilterra e sarà lui il capitano della formazione francese ed esterno del tridente con uno tra Bertrand Traorè e Martin Terrier sull'altro out (ma occhio al possibile arrivo di Moussa Dembelè nelle ultime ore dal Celtic Glasgow). Un 4-3-3 classico che può contare anche dell'acquisto a tutti gli effetti di Tanguy Ndombelé dall'Amiens, dietro Genesio ha avuto rinforzi col terzino Leo Dubois dal Nantes e Jason Denayer dal Manchester City.

Lione

L'allenatore Bruno Genesio

La stella Nabil Fekir

La sorpresa Hassem Aouar

L'undici titolare (4-3-3): Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy; Aouar, Tousart, Ndombelé; Traorè, Depay, Fekir.

Fascia del sorteggio: 3

Coefficiente di difficoltà 3 su 5