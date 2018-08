Sorteggio Champions, tutto sul Monaco: Golovin alla corte del Tigre

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'inizio stagionale non tradisca: il Monaco di Leonardo Jardim è una formazione che guarda al futuro. Perché l'estate dei monegaschi è stata fortemente improntata a un'altra rivoluzione baby per il club del Principato. Il desideratissimo Aleksandr Golovin ha scelto Monaco invece di Londra o Torino. Sono arrivati altri giovani o giovanissimi: il '96 Samuel Grandsir dal Troyes, il '98 Ronael Pierre-Gabriel dal Saint-Etienne, il '95 Antonio Barreca dal Torino, poi millennials ben più che promettenti come Sofiane Diop e Wilson Isidor dal Rennes, Willem Geubbels dal Lione e il centrale difensivo Jonathan Panzo dal Chelsea. Poi l'anziano ventiquattrenne Jean-Eudes Aholou a dar centimetri e spessore, dallo Strasburgo. Per Geubbels sono stati spesi addirittura 20 milioni, con l'esterno d'attacco considerato crack assoluto del calcio francese che verrà, il giocatore più vecchio è comunque un Under 30 come il ventisettenne Pelè dal Rio Ave. Una nuova fisolofia e investimenti importanti frutto anche di addii storici: la cassa col riscatto dei 145 milioni di Kylian Mbappé dal PSG ha permesso di spendere più a cuor leggero, figuriamoci se sommati agli 80 per Thomas Lemar all'Atletico Madrid, ai 45 del Liverpool per Fabinho, ai 10 dell'Huddersfield per Adama Biakhaby e agli stessi del Torino per Soualiho Meitè. Inoltre il club si è liberato dell'ingaggio pesantissimo di Joao Moutinho, preso per circa 6 milioni dal Wolverhampton. Una rivoluzione che, nell'immediato, cozzerà forse coi risultati ma che ha dei capisaldi (Kamil Glik e Radamel Falcao su tutti) che non faranno perdere del tutto la bussola ai giovani crack di casa Jardim.

Monaco

L'allenatore Leonardo Jardim

La stella Radamel Falcao

La sorpresa Pietro Pellegri

L'undici titolare (4-2-3-1): Subasic; Sidibè, Jamerson, Glik, Barreca; Golovin, Tielemans; Grandsir, Jovetic, Rony Lopes; Falcao.

Fascia del sorteggio: 3

Coefficiente di difficoltà 3 su 5