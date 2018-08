Sorteggio Champions, tutto sul Plzen: la Cenerentola dell'ariete Krmencik

© foto di Federico Gaetano

La cenerentola al grande ballo. Con un 'armadio' in attacco, un 4-2-3-1 dove Michael Krmencik è il terminale offensivo e dove sulla carta nove undicesimi della formazione titolare vengono dalla Repubblica Ceca. Un mercato a zero euro, ma non c'è di che stupirsi, dove è difficile individuare talenti e prospetti interessanti visto che la media età della formazione di Pavel Vrba è alta. Un inizio stagionale comunque ben più che promettente: sei vittorie su sei partite finora giocate, più tre sullo Slavia Praga secondo in classifica e Krmencik già capocannoniere del campionato con sette marcature stagionali.

Viktoria Plzen

L'allenatore Pavel Vrba

La stella Michael Krmencik

La sorpresa Ales Cermak

L'undici titolare (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Petrzela, Cermak, Kopic; Krmencik.

Fascia del sorteggio: 4

Coefficiente di difficoltà: 1 su 5