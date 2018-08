Sorteggio Champions, tutto sul Porto: pericoli in tutti i reparti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ennesima rivoluzione estiva del Porto ha visto lasciare il club lusitano di Sergio Conceicao tanti giocatori: Ricardo Pereira, Miguel Layun e Diogo Dalot, tre terzini destri su tre. Nel ruolo è arrivata un'infornata di brasiliani, su tutti Eder Militao dal Sao Paulo. Doveva partire Moussa Marega per la Premier League ma alla fine è rimasto e nel 4-4-2 ben più che offensivo del Porto, sarà lui a far coppia con Vincent Aboubakar in attacco. Poco è cambiato, in entrata, sulla trequarti dove i Dragoes hanno tenuto Yacine Brahimi e Otavio, oltre a Jesus Corona e Oliver Torres, quattro nomi per due maglie. La difesa si è profondamente svecchiata: dentro i giovani della cantera e Chancel Mbemba dal Newcastle, il Porto ha venduto o svincolato Willy Boly (Wolverhampton), Ivan Marcano (Roma), Diego Reyes (Fenerbahce). Inserita in seconda fascia, da sempre la formazione lusitana è una mina vagante in Champions League anche se è chiaro che pescare il Manchester United, il Napoli, il Borussia Dortmund o il Tottenham sia certamente 'peggio' per le varie contendenti.

Porto

L'allenatore Sergio Conceicao

La stella Yacine Brahimi

La sorpresa Eder Militao

L'undici titolare (4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Telles; Corona, Herrera, Danilo Pereira, Brahimi; Marega, Aboubakar.

Fascia del sorteggio: 2

Coefficiente di difficoltà: 3 su 5