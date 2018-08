Sorteggio Champions, tutto sul PSG: Buffon cerca la rivincita

La Resistenza degli Emirati ha portato Nasser Al-Khelaifi a dire di no. No ai 'fantastilioni' prospettati dal Real Madrid per Kylian Mbappé e per Neymar. No agli addii delle due stelle e cardini del progetto faraonico del club parigino che, a sorpresa, non è ripartito in panchina da un grandissimo nome come tutti attendevano. Non Mauricio Pochettino o Diego Pablo Simeone ma Thomas Tuchel, reduce anche da una stagione luci-ombre con il Borussia Dortmund. Il riscatto di Mbappé è stato lungamente 'attenzionato' dal Madrid e dalla UEFA per il FFP. Poi, tra i pali, è sbarcato a Parigi un certo Gianluigi Buffon, già star e convincente nonostante la carta d'identità nelle prime uscite. In difesa, a dar fiato a Thiago Silva e Marquinhos, c'è ora Thilo Kehrer prelevato dallo Schalke 04. Ha invece salutato Javier Pastore direzione Roma ma senza rimpianti parigini.

Paris Saint-Germain

L'allenatore Thomas Tuchel

La stella Neymar

La sorpresa Giovani Lo Celso

L'undici titolare (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Rabiot, Diarra, Verratti; Mbappé, Cavani, Neymar.

Fascia del sorteggio: 1

Coefficiente di difficoltà 4 su 5