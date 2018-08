Sorteggio Champions, tutto sul PSV: ai piedi di Hirving Lozano

© foto di Imago/Image Sport

Lo scoglio BATE Borisov, ai play-off Champions, è stato superato senza grandi difficoltà. Grazie soprattutto alle giocate della star assoluta e capocannoniere dell'ultima Eredivisie, Hirving Lozano. Il messicano è il giocatore più talentuoso della formazione del neo allenatore del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, successore di Philip Cocu. Da leggenda a leggenda, il mercato ha portato ad addii pesanti come quelli dei terzini titolari: Santiago Arias al'Atletico Madrid, Joshua Brenet all'Hoffenheim. Al loro posto, come da tradizione, due giovani. Denzel Dumfries per il colombiano sulla destra, dall'Heerenveen, e lo spagnolo Angelino sull'out mancino dalla cantera del Manchester City. La colonia messicana, inoltre, si arricchisce col centrocampista Erick Gutierrez dal Pachuca ma è ovviamente l'attacco il reparto top del PSV Eindhoven con l'ariete e capitano Luuk de Jong al centro e il ventenne Steven Bergwijn sull'altra fascia. L'inizio stagionale, peraltro, è ben più che promettente con tre vittorie in tre gare, contro Utrecht, Fortuna Sittard e PEC Zwolle.

PSV Eindhoven

L'allenatore Mark van Bommel

La stella Hirving Lozano

La sorpresa Dante Rigo

L'undici titolare (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Pereiro, Gutierrez; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Fascia del sorteggio 3

Coefficiente di difficoltà 2 su 5