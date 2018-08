Sorteggio Champions, tutto sul Real: le stelle del dopo CR7

Su Tuttomercatoweb.com tutte le schede delle formazioni impegnate oggi nel sorteggio dei gironi della Champions League 2018/2019

Una nuova era. Perché il Real Madrid campione in carica in Champions League riparte senza Cristiano Ronaldo. Senza Zinedine Zidane. Senza stella, simbolo, icona e pure senza la guida tecnica delle ultime due stagioni e mezzo. I Blancos hanno preso, tra le polemiche, il ct della Spagna che è stato prontamente allontanato dal ruolo a un passo dal Mondiale, Julen Lopetegui. E mentre imperversava il mare magnum del mercato in estate, Florentino Perez non ha piazzato nessun colpo. Gareth Bale è diventato centrale nel progetto dei Blancos e Karim Benzema avrà il peso dei gol, ben più che durante la lunga era del Fenomeno portoghese. Nonostante le sirene interiste, Luka Modric è rimasto a gestire il ciak della mediana delle Merengues con Toni Kroos e Casemiro. Tra i pali arrivo a suon di milioni del belga Thibaut Courtois dal Chelsea, Keylor Navas 'scala' al ruolo di secondo. Curiosità per il brasiliano Vinicius jr, stellina strapagata per strapparlo dal Flamengo ma che si alternerà tra prima squadra e Real Madrid Castilla.

L'allenatore Julen Lopetegui

La stella Luka Modric

La sorpresa Vinicius jr

L'undici titolare (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco.

