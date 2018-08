Sorteggio Champions, tutto sul Tottenham: la rivoluzione al contrario

© foto di Imago/Image Sport

La rivoluzione silenziosa del Tottenham passa da un'estate da record. Perché quel che distona col calcio di oggi, con le sessioni estive frenetiche dove il conto dei conti, delle partenze e degli addii è spesso difficile da tenere, è che gli Spurs non hanno comprato nessuno. E non hanno venduto nessuno. Il club del proprietario e presidente Daniel Levy riparte da tutte le certezze del passato. Da Mauricio Pochettino in panchina blindato nonostante il pressing di Florentino Perez e del suo Real Madrid che ha pure provato a prendere Christian Eriksen. Dal rinnovo di Harry Kane. Da un Toby Alderweireld che poteva e doveva andare al Manchester United e invece no. Tutto è immutato, con un'unica incognita: il futuro di Son Heung-Min, che rischia di salutare per ben ventuno mesi il calcio europeo per la leva obbligatoria con la Corea del Sud se non dovesse vincere la Coppa D'Asia.

Tottenham

L'allenatore Mauricio Pochettino

La stella Harry Kane

La sorpresa Harry Winks

L'undici titolare (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dembelé, Dier; Alli, Eriksen, Son; Kane.

Fascia del sorteggio: 2

Coefficiente di difficoltà 4 su 5