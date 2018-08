Sorteggio Champions, tutto sull'AEK: tra i grandi, 24 anni dopo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria della Super League greca, Manolo Jimenez ha preferito tornare in patria e lo ha fatto andando alla guida del Las Palmas. Così l'Aek Atene ha chiamato Marinos Ouzounidis che, in due turni nella corsa verso i gironi di Champions League, ha eliminato prima il Celtic Glasgow e poi il Vidi. Dal Panathinaikos all'AEK, pochi chilometri di distanza ma una rivalità profonda per portare il suo 4-2-3-1 anche in casa giallonera. Contro il Vidi, però, nel finale, un episodio che potrebbe cambiare molto nel girone europeo: la rissa che ha visto protagonista Marko Livaja, potenzialmente stella della formazione greca ma che rischia ora una lunga squalifica. Il mercato ha però portato due altri 'italiani' come Ponce dalla Roma e Boyé dal Torino. Vincitrice del titolo 24 anni dopo un lunghissimo digiuno, la formazione di Atene in estate ha perso pezzi importanti come il centrale Vranjes finito all'Anderlecht.

AEK Atene

L'allenatore Marinos Ouzounidis

La stella Petros Mantalos

La sorpresa Ezequiel Ponce

L'undici titolare (4-2-3-1): Barkas; Bakakis, Oikonomou, Lampropoulos, Hult; Galanopoulos, Simoes; Mantalos, Klonaridis, Helder Lopes; Livaja (Boyé, Ponce).

Fascia del sorteggio 4

Coefficiente di difficoltà 1 su 5