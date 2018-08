Sorteggio Champions, tutto sull'Ajax: i giovani fenomeni d'Olanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt, nato il 12 agosto del 1999, ha la fascia da capitano dell'Ajax. E questo, da solo, racconta la filosofia di un progetto. Di una formazione che è sempre stata una delle più importanti cantere del calcio internazionale. Di una rosa che adesso ha un'età media di neppure 23 anni. Di un'estate, però, che ha portato anche a un inatteso cambio di rotta. Che non segna la deviazione in toto del percorso intrapreso dai tempi di Johan Cruijff ma che racconta di un Ajax più realista del re. I giovani possono crescere sì in un ambiente ideale come quello ajacide ma meglio se accompagnato da senatori e da giocatori di profonda esperienza. Per questo è stata l'estate dei record, con i 28 milioni spesi per (ri)prendere Daley Blind e per portare a casa Dusan Tadic dal Southampton. Entrambi Under 30, chiaramente, l'unica grande eccezione della rosa è Klaas-Jan Huntelaar. Però l'arrivo di questi calciatori per sostituire Justin Kluivert, diciannovenne figlio d'arte finito alla Roma, e lo svincolato e ventottenne Nick Viergever, è un segnale. Di un Ajax che vuole avere dei simboli non solo nella storia ma pure nella rosa, per questi ragazzi straordinari. Per l'esterno Hakim Ziyech. Per il centrocampista e trequartista Donny van de Beek. Per quello che è il giocatore più polivalente del calcio internazionale come Frenkie de Jong. Per loro, per De Ligt in difesa. Che è capitano ma con un capitano come Blind al suo fianco.

Ajax

L'allenatore Erik ten Hag

La stella Matthijs de Ligt

La sorpresa Carel Eiting

L'undici titolare (4-2-1-3): Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Van de Beek; Ziyech, Huntelaar, Tadic.

Fascia del sorteggio 3

Coefficiente di difficoltà 2 su 5