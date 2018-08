Sorteggio Champions, tutto sull'Atletico: il Cholo trattiene i big

Su Tuttomercatoweb.com tutte le schede delle formazioni impegnate oggi nel sorteggio dei gironi della Champions League 2018/2019

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La certezza Diego Pablo Simeone a essere il garante del progetto dell'Atletico Madrid. Ed è anche per la presenza del Cholo che giocatori del calibro di Antoine Griezmann e Diego Godin, alla fine, hanno scelto di restare e di non lasciare i Colchoneros. Tantissime conferme pesanti, qualche addio 'storico' come Gabi e Fernando Torres, ma rinforzi di qualità per l'Atletico in questa estate. Il marchio di fabbrica sarà sempre il 4-4-2 con gli esterni di grande spinta. Saul, che stringerà per far spazio a Santiago Arias o Juanfran, erede e 'mentore' di Sime Vrsaljko, finito all'Inter. Poi Thomas Lemar, preso dal Monaco, o Gelson Martins, furetto prelevato grazie alla 'crisi' dello Sporting CP. A centrocampo è arrivato anche Rodri, simbolo della mediana del Villarreal. Una formazione tosta, completa, sempre ostica da affrontare e che riesce ad arrivare sempre in fondo nelle competizioni internazionali.

Atletico Madrid

L'allenatore Diego Pablo Simeone

La stella Antoine Griezmann

La sorpresa Santiago Arias

L'undici titolare (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Hernandez; Saul, Rodri, Koke, Lemar; Griezmann, Diego Costa.

Fascia del sorteggio: 1

Coefficiente di difficoltà 4 su 5