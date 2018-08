Sorteggio Champions, tutto sull'Hoffenheim: la peggiore in fascia 4

La storia incredibile da cui partire è quella di Julian Nagelsmann. Classe 1987, è il tecnico più giovane della Bundesliga e del panorama Champions ma ha già dato il suo addio all'Hoffenheim. Solo che lo farà dalla prossima stagione, visto che il RB Lipsia lo ha già annunciato come tecnico dalla stagione 2019/2020. Sarà quindi l'ultima con l'Hoffenheim che parte come mina vagante della quarta fascia in Champions League. Nessuna stella ma tanti ottimi giocatori, a partire dalla punta Andrej Kramaric, passando per l'esterno a tutta fascia, destra, Pavel Kaderabek. Nagelsmann riproporrà anche in questa stagione il suo 3-5-2 che potrà contare anche di arrivi importanti: Kasim Adams in difesa, campione di Svizzera con lo Young Boys. Joshua Brenet, esterno mancino dal PSV Eindhoven, Vincenzo Grifo e Leonardo Bittencourt, rispettivamente da Borussia Monchengladbach e Colonia e su Ishak Belfodil, alla ricerca del riscatto dopo il prestito al Werder Brema dallo Standard Liegi.

Hoffenheim

L'allenatore Julian Nagelsmann

La stella Andrej Kramaric

La sorpresa Vincenzo Grifo

L'undici titolare (3-5-2): Baumann; Vogt, Adams, Akpoguma; Kaderabek, Bittencourt, Grillitsch, Amiri, Schulz; Kramaric, Szalai.

Fascia del sorteggio: 4

Coefficiente di difficoltà 5 su 5