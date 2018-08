Sorteggio Champions, tutto sulla Lokomotiv: l'avversaria più desiderata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In virtù del titolo di campione di Russia, la Lokomotiv è in prima fascia e certamente quella più ambita da tutte le altre fasce del sorteggio. Un inizio di stagione peraltro zoppicante: già -7 dallo Zenit capolista, quinto posto con due vittorie, due pareggi e due ko. Il mercato, comunque, ha portato rinforzi importanti a Yuri Semin per il suo 4-2-3-1: in mediana a far da schermo davanti alla retroguardia c'è Grzegorz Krychowiak dal PSG, in difesa invece Benedikt Howedes, che la Juventus non ha riscattato dallo Schalke 04 e che formerà una coppia di profonda esperienza con Vedran Corluka. Una rosa con una media età molto alta, quella più 'vecchia' della Champions League, dove tra i 'baby' ci sono i ventitreenni Miranchuk, gemelli del centrocampo e della trequarti della Loko e della Russia.

Lokomotiv Mosca

L'allenatore Yuri Semin

La stella Grzegorz Krychowiak

La sorpresa Anton Miranchuk

L'undici titolare (4-2-3-1): Guilherme; Ignatjev, Howedes, Corluka, V.Denisov; I.Denisov, Krychowiak; Farfan, A.Miranchuk, Fernandes; Smolov.

Fascia del sorteggio: 1

Coefficiente di difficoltà 1 su 5