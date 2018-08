Sorteggio Champions, tutto sulla Stella Rossa: vive del calore dei tifosi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è più il tempo dei Campioni, in casa Stella Rossa. Quella di Mihajlovic, Prosinecki, Savicevic, Pancev, Jugovic. Quella che quasi trent'anni fa, precisamente nella stagione 1990-1991, arrivò in finale di Coppa dei Campioni. Quella che la vinse, ai rigori, contro l'Olympique Marsiglia di Jean Pierre-Papin. La Stella Rossa di Belgrado di Vladan Milojevic, vista anche ieri contro il Red Bull Salisburgo, è una formazione che fa del fisico, della grinta e della spinta travolgente dei suoi tifosi la propria forza. Però, tecnicamente, è la peggiore del lotto, ma il catino infuocato del Rajko Mitic è certamente luogo che in molti vorranno evitare. In stagione, per adesso, un ottimo ruolino di marcia: cinque vittorie su cinque in campionato, quattro turni superati in Champions League per qualificarsi alla fase a gironi e senza mai perdere, pur soffrendo e faticando contro lo Spartak Trnava prima, battuto solo ai rigori, e ieri contro il Salisburgo.

Stella Rossa

L'allenatore Vladan Milojevic

La stella Nenad Krsticic

La sorpresa Jonathan Cafu

L'undici titolare (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krsticic, Jovicic; Jonathan Cafu, Milijas, El Fardou; Stojiljkovic.

Fascia del sorteggio 4

Coefficiente di difficoltà 2 su 5