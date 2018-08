Sorteggio Champions, tutto sullo Schalke: l'estate del cambiamento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Confermato Domenico Tedesco in panchina, lo Schalke 04 torna in Champions League dove mancava dalla stagione 2014/2015 per un ruolo di mina vagante. E' stata un'estate di profonda rivoluzione per la società di Gelsenkirchen: via a parametro zero due talenti della cantera come Max Meyer e Leon Goretzka, tante responsabilità saranno sulle spalle del giovanissimo ma talentuoso Amine Harit. In mediana è arrivato anche Suat Serdar dal Mainz, nel reparto dentro anche Omar Mascarell dal Real Madrid ma il colpo da novanta è certamente Sebastian Rudy dal Bayern Monaco. Tedesco gioca con il 3-5-2, dietro si è rinforzato con Salif Sané, colonna dell'Hannover 96. Davanti è una stagione delicata per Breel Embolo che, sulla carta, parte dietro al neo-arrivato Mark Uth e all'austriaco Guido Burgstaller.

Schalke 04

L'allenatore Domenico Tedesco

La stella Amine Harit

La sorpresa Winston McKennie

L'undici titolare (3-5-2): Fahrmann; Sané, Naldo, Nastasic; Caligiuri, Harit, Rudy, Bentaleb, Baba; Uth, Burgstaller.

Fascia del sorteggio: 3

Coefficiente di difficoltà 3 su 5