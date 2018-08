Sorteggio Champions, tutto sullo Shakhtar: più Brasile che Ucraina

© foto di Alberto Fornasari

Da un brasiliano all'altro. Da Fred e Bernard, finiti a Manchester United ed Everton, a Maycon e Fernando. E' la lunga storia dello Shakhtar Donetsk che, sfruttando gli ottimi canali con il mercato verdeoro, è spesso la prima casa e patria dei talenti brasiliani. Ottimo l'inizio in campionato per la formazione di Paulo Fonseca, già in testa con 15 punti su 6 gare giocate anche grazie all'arrivo in regime di svincolo di un altro puntero dalla terra di Ronaldo & co come Junior Moraes dalla Dinamo Kiev. Fonseca gioca con un 4-2-3-1 dove ha un ruolo centrale anche il terzino Ismaily mentre tra i talenti domestici quello certamente degno di nota è il trequartista Viktor Kovalenko. Il 'problema' è che, pur forte e di spessore, è tra quelle più desiderate in Champions League visto che è in seconda fascia.

Shakhtar Donetsk

L'allenatore Paulo Fonseca

La stella Taison

La sorpresa Maycon

L'undici titolare (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Khocholava, Rakitsky, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes.

Fascia del sorteggio: 2

Coefficiente di difficoltà: 2 su 5