Sorteggio Champions, tutto sullo Young Boys: gli eredi del Basilea

© foto di Federico De Luca

Adi Hutter è riuscito in un'impresa: rompere la lunghissima egemonia in Svizzera del Basilea. Una cavalcata che è valsa al tecnico la chiamata dell'Eintracht Francoforte. Il suo successore è Gerardo Seoane che è riuscito in un altro miracolo: portare per la prima volta lo Young Boys ai gironi di Champions League. Il quarantenne arrivato dal Lucerna anche in campionato ha per adesso collezionato cinque vittorie su cinque partite e ai play-off di Champions ha fatto fuori la Dinamo Zagabria. A decidere la sfida una vecchissima conoscenza del calcio francese, promessa mancata del PSG come Guillaume Hoarau. Gigante d'area ora trentaquattrenne, è il riferimento avanzato della squadra che gioca con il 4-4-2 e che ha il Fassnacht un jolly prezioso, visto che può agire da esterno e da seconda punta. In difesa il capitano è l'ex cesenate Steve von Bergen, curiosità per il centrale Mohamed Camara: preso dall'Hapoel Raanana in Israele, è il sostituto di Kasim Adams, finito a suon di milioni all'Hoffenheim.

Young Boys

L'allenatore Gerardo Seoane

La stella Guillaume Hoarau

La sorpresa Mohamed Camara

L'undici titolare (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Camara, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sanogo, Sow, Sulejmani; Hoarau, Assalé.

Fascia del sorteggio 4

Coefficiente di difficoltà 2 su 5