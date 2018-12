Sorteggio Euro2020 - Gravina: "Serve un po' di fortuna. Mancini una vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In occasione del sorteggio per Euro 2020, il presidente della Lega di Serie A Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il sorteggio è sempre legato al destino. Speriamo in un po' di fortuna. Siamo al momento dell'entusiasmo, dobbiamo alimentarlo e coltivarlo: per farlo servono progetti e risultati. Il rischio di mancare la qualificazione anche per l'Europeo? Allontaniamo subito queste nubi, concentriamoci sulla qualificazione. Mancini? È una bellissima vittoria, mi ha colpito la sua serenità che trasmette a tutto l'ambiente".