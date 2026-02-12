Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Sorteggio Nations League, dopo Lega D e Lega C, ora tocca alla Lega B. Attesa per l'Italia

Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:36
Alessio Del Lungo

18.36 - Sul palco Patrick Vieira, special guest: "Un giocatore vuole essere competitivo e giocare partite che significano qualcosa, è un bene abbia eliminato alcune amichevoli. La competizione è molto importante, non ci sono dubbi".

18.34 - Vengono presentate le nazionali che fanno parte della Lega B.

18.32 - Sorteggiata la Lega C:

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

18.24 - Sul palco Fernando Llorente, special guest: "La chiave è De la Fuente, che sta facendo un lavoro straordinario. La squadra ha spirito, qualità... Ogni nazionale è molto difficile da affrontare, direi comunque Francia, Germania, Inghilterra e Croazia sono le più pericolose".

18.22 - Adesso vengono presentate le nazionali che fanno parte della Lega C.

18.20 - Sorteggiata la Lega D:

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

18.13 - Il sorteggio inizierà dalla Lega D, poi sarà la volta della Lega C, la Lega B e infine la Lega A.

18.08 - La UEFA ha mostrato i video dell'ultima finale, vinta dal Portogallo ai calci di rigore contro la Spagna.

18.04 - Manca sempre meno al sorteggio e l'attesa cresce.

17.50 - Quali sono le date della Nations League 2026/27?

Prima giornata: 24-26 settembre 2026 
Seconda giornata: 27-29 settembre 2026 
Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026* 
Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026 
Quinta giornata: 12-14 novembre 2026 
Sesta giornata: 15-17 novembre 2026 
Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027 
Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027 
Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028
Finals: 9-13 giugno 2027 
*Mercoledì 30 settembre 2026 non è una data prevista ma, in via eccezionale, può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.

17.48 - Ci sono limitazioni alle trasferte? Un girone può comprendere al massimo una coppia di squadre che sono state identificate come eccessivamente distanti (vale in entrambe le direzioni, per 8 ore o più, in base ai tempi per il volo diretto più 90 minuti per le operazioni a terra). Le limitazioni individuate, però, non riguardano la Lega A, che comprende l’Italia. Stesso discorso per le limitazioni legate a nazioni che presentino un clima troppi rigido in inverno.

17.46 - Ci sono scontri vietati? In base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate nello stesso girone: Bosnia ed Erzegovina (Lega B, fascia 2) / Kosovo (Lega B, fascia 4). Non possono verificarsi altri scontri vietati perché le squadre interessate non giocano nella stessa lega.

17.45 - Qual è la procedura del sorteggio di Nations League? Il sorteggio inizia con la prima fascia della Lega D, a seguire la seconda fascia della stessa Lega. Si va poi a salire: Lega C, B e infine A.17.40 - Quali sono le fasce per il sorteggio della fase a leghe di Nations League?

Lega A
Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania 
Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia 
Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia 
Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia

Lega B
Fascia 1: Scozia, Ungheria, Polonia, Israele 
Fascia 2: Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Ucraina 
Fascia 3: Slovenia, Georgia, Repubblica d'Irlanda, Romania 
Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Kosovo

Lega C
Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan 
Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia 
Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia 
Fascia 4*: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino
* La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026 tra Lettonia/Gibilterra e Lussemburgo/Malta. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Lega D
Fascia 1*: Azerbaigian, Lituania, Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo
Fascia 2: Liechtenstein, Andorra
* La classifica delle squadre dal 49° al 52° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

17.35 - Come sono ripartite le fasce per le varie leghe? Le 16 squadre assegnate alla Lega A sono divise in quattro fasce: la prima fascia contiene le prime quattro squadre in classifica, ovvero le squadre dal 1° al 4° posto; la seconda fascia contiene le quattro squadre classificate dal 5° all'8° posto; la terza fascia contiene le quattro squadre classificate dal 9° al 12° posto; la quarta fascia contiene le quattro squadre classificate dal 13° al 16° posto. Le 16 squadre assegnate alla Lega B sono divise in quattro fasce: la prima fascia contiene le squadre classificate dal 17° al 20° posto, e via dicendo fino al 32° posto. Le 16 squadre assegnate alla Lega C sono divise in quattro fasce: la prima fascia contiene le squadre classificate dal 33° al 36° posto e via così fino al 48° posto. La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti agli spareggi saranno rappresentate da segnaposto. Le ultime sei squadre vengono assegnate alla Lega D, divisa in due fasce: quattro squadre la prima, due la seconda.

17.30 - Chi partecipa e come sono suddivise le nazionali? Le 54 federazioni che partecipano sono ripartite in quattro leghe, in base alla lista d'accesso e in attesa degli spareggi per le leghe C/D, in programma a marzo 2026. I sorteggi delle Leghe A, B e C formano quattro gironi da quattro squadre. Ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone. Il sorteggio della Lega D forma due gironi da tre squadre. Ogni squadra gioca quattro partite (due in casa e due in trasferta) contro le altre due nazioni del girone.

Inizierà alle 18 a Bruxelles il sorteggio della fase a gironi della prossima Nations League. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

