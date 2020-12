Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022. Chi va in Qatar: 13 posti per l’Europa

Appuntamento con le qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022. Oggi a Zurigo, a partire dalle 18, si terrà il sorteggio che vedrà l’Italia testa di serie e destinata a un gruppo da cinque.

Chi si qualifica. I posti in palio per la UEFA sono 13. Accedono direttamente alla rassegna iridata le dieci vincitrici dei gironi. Le altre tre nazionali dovranno invece passare dalla lotteria dei playoff: vi parteciperanno, in gare andata e ritorno a eliminazione diretta, le dieci seconde classificate più le due migliori vincitrici della Nations League 2020-2021 che non siano già prime o seconde nel rispettivo girone di appartenenza.