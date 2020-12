Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022. Da marzo a marzo: il calendario delle partite

Oggi a Zurigo, l’Italia conoscerà le proprie avversarie nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. A partire dalle 18, si terrà infatti il sorteggio che dividerà le 55 contendenti in dieci gironi, dalla A alla J.

Quando si giocheranno le gare di qualificazione. Prima giornata – 24-25 marzo 2021

Seconda giornata – 27-28 marzo 2021

Terza giornata – 30-31 marzo 2021

Quarta giornata – 1-2 settembre 2021

Quinta giornata - 4-5 settembre 2021

Sesta giornata – 7-8 settembre 2021

Settima giornata - 8-9 ottobre 2021*

Ottava giornata – 11-12 ottobre 2021*

Nona giornata – 11-13 novembre 2021

Decima giornata – 14-16 novembre 2021

Primo turno playoff – 24-25 marzo 2022

Secondo turno playoff - 28-29 marzo 2022

*L’Italia non parteciperò a queste gare. Le due giornate segnate con l’asterisco non vedranno la partecipazione degli azzurri, che in quelle date saranno impegnati, con Spagna, Belgio e Francia, nella final four di Nations League. L’Italia, che peraltro organizzare questa fase finale, sarà di conseguenza sorteggiata in un girone da cinque.