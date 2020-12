Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022. Il miglior girone possibile per gli azzurri di Mancini

Appuntamento a Zurigo. L’Italia di Roberto Mancini, a partire dalle 18, conoscerà le quattro avversarie che dovrà affrontare nella strada ai Mondiali di Qatar 2022. La nostra nazionale, grazie al Ranking FIFA, è inserita nella fascia 1 come testa di serie. E la speranza è che l’urna svizzera sia benevola. Qui tutte le fasce.

Sorteggio fortunato? Le sorprese possono arrivare da ogni parte, ma sulla carta tutte le avversarie della seconda fascia dovrebbero rappresentare un ostacolo sormontatile. Dovendo scegliere, punteremmo con buone probabilità sulla Romania. Alternative? Slovacchia o Serbia. Dalla terza fascia, difficile non scegliere l’Irlanda del Nord, che pure ha ottenuto buoni risultati di recente. Ma la storia ha pur sempre il suo blasone. Il piccolo Lussemburgo è inevitabilmente l’avversario da augurarsi in quarta fascia. E anche in quinta fascia, pur essendovi diverse avversarie potenzialmente “comodo”, sarebbe difficile sperare in una nazionale che non sia Andorra.

Il girone migliore. Italia, Romania, Irlanda del Nord, Lussemburgo, Andorra.