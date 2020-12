Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022. Il peggior girone possibile per gli azzurri di Mancini

Appuntamento a Zurigo. L’Italia di Roberto Mancini, a partire dalle 18, conoscerà le quattro avversarie che dovrà affrontare nella strada ai Mondiali di Qatar 2022. La nostra nazionale, grazie al Ranking FIFA, è inserita nella fascia 1 come testa di serie. E, per quanto si possa sperare nella benevolenza dell’urna elvetica, i rischi sono sempre dietro l’angolo. Qui tutte le fasce.

Sorteggio sfortunato? Lo spauracchio avrebbe il volto di Robert Lewandowski, cannoniere della Polonia. Poi ci sarebbe l’organizzata e talentuosa Svizzera. O ancora Bale e il suo Galles. Non è una scelta prettamente tecnica, ma di cuore: come tutti i tifosi italiani, speriamo proprio di evitare la Svezia. Almeno un paio di mine vaganti in terza fascia: la Russia sarebbe un ostacolo non da poco. Ma qualcuno di voi oserebbe mai augurarsi di sfidare Haaland? No, e infatti eviteremo ben volentieri la sua Norvegia. Completerebbero il gruppo la Bosnia, che con Dzeko e Pjanic rappresenta senza dubbi l’avversaria più pericolosa della quarta fascia, nonché (dovendo escludere per ragioni politiche il Kosovo) la modesta Armenia: nel pot 5, del resto, non ci sono grandissime squadre.

Il girone peggiore. Italia, Svezia, Norvegia, Bosnia ed Erzegovina, Armenia.