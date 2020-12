Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022. L’Italia sarà inserita in un gruppo da cinque

Oggi l’Italia conoscerà i propri avversari nel girone delle qualificazioni europee ai mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini sono inseriti in prima fascia (Qui tutte le fasce) e saranno inseriti in un girone da cinque, perché a ottobre saranno impegnati nelle final four di Nations League. Di conseguenza, avendo soltanto otto finestre in cui poter giocare le gare di qualificazione, non possono finire in un gruppo da sei.

Spagna, Belgio e Francia. Sono, come noto, le altre quattro finaliste di Nations League. Come l’Italia, finiranno in un gruppo da cinque concorrenti, quindi in uno dei gironi dalla lettera A alla E.

Come funzionerà il sorteggio. Le 55 partecipanti sono divise in sei fasce, di cui cinque da dieci squadre e la sesta da cinque. Si partirà dalle teste di serie, che saranno ordinate nei gironi da A a E, poi si proseguirà con le squadre della fascia 2, 3, 4 e 5, che saranno divise nei gironi da A a J. Ultime le squadre della sesta fascia, destinate ai gruppi da F a J.