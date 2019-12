Sorteggio Roma: attenzione a United, Arsenal e Siviglia. Meglio il LASK

Il rischio di un big match c'è ed è concreto. Perché l'urna di Nyon potrebbe riservare ostacoli molto difficili da sorpassare per la Roma che, giocoforza, non potrà essere quella vista con il Wolfsberger. Se è vero che nel girone, alla fine, ha avuto la peggio il Borussia Moenchengladbach grandissimo protagonista della Bundesliga, i giallorossi hanno dimostrato tutti i limiti non più palesati in A. La tranvata, quindi, è più che una mera probabilità: non sarebbe un capolavoro incrociare Siviglia, come sempre molto pericoloso nella "sua" competizione per eccellenza, oppure l'Ajax semifinalista nella scorsa Europa League, sebbene la giovinezza sia passata di moda quest'anno dopo la disfatta con il Valencia. Poi due inglesi come Manchester United e Arsenal, nobili decadute ma con un organico sterminato o quasi, oppure le portoghesi, perché Porto e Benfica sono abituate a ben altri palcoscenici che non quello dei sedicesimi di Europa League.

Di contro c'è la fortuna di non dovere incontrare l'Inter sin da subito, ma le altre sfide sembrano abbordabili. Il Celtic ha eliminato la Lazio ma non è inaffrontabile, l'Espanyol è sul fondo della classifica nella Liga, Linz e Malmoe potrebbero essere interessanti sparring partner. C'è anche un nugolo di gare un filo più complicate, dal Salisburgo di Haland e Szoboszlai e il Basilea.