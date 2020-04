Sosa sulla Serie A: "Higuain una garanzia, Dybala straordinario e Lautaro-Lukaku strepitosi"

Nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport, il Pampa Sosa ha parlato degli argentini in Italia: "Higuain è una garanzia, Dybala è straordinario e Lautaro mi ha stupito per la capacità di ambientarsi immediatamente in un grande club come l’Inter. Lui e Lukaku sono strepitosi. E c’era anche Icardi, che però poi se ne è andato a Parigi e non mi sembra abbia scelto poi così male: club affascinante, tra tanti campioni, con la possibilità di competere per la Champions".