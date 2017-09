Sosa, tanti soldi (dalla Turchia) stanno avendo la meglio su tanta panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La decisione non è stata ancora presa, ma le resistenze sono ormai spezzate. José Sosa, probabilmente per la prima volta da quando il Milan a luglio l'ha messo sul mercato, sta seriamente valutando l'addio, un anno dopo il suo approdo nel capoluogo lombardo.

Troppi i soldi messi sul piatto dal Trabzonspor, club turco che non è nuovo a trattative con l'Italia. Dal Milan questa estate ha già prelevato Juraj Kucka, ha in rosa una vecchia conoscenza del calcio italiano come l'ex laziale Ogenyi Onazi e, nel frattempo, porta avanti anche una trattativa con la Juventus per Stephan Lichtsteiner.

Cinque milioni di euro per tre anni. Questa l'ultima offerta presentata dalla società turca a cui Sosa ha detto no. Un rifiuto che non ha scoraggiato il Trabzonspor, che ha rilanciato quest'oggi con un'offerta ancora più importante. E questa volta Sosa non è stato così perentorio, tutt'altro. Anche perché per lui nel nuovo Milan non c'è spazio e adesso, a tanta panchina, l'ex Napoli e Bayern Monaco potrebbe preferire tanti soldi: circa venti milioni di euro da spalmare in un triennio.