Sospetta positività in casa Bologna: adesso la squadra rischia la clausura

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Bologna e sulla sospetta positività nello staff dei rossoblù. La squadra rischia la clausura ma ad ore potrebbe diventare una positività acclarata oppure no. Nel primo caso scatterebbe il ritiro fiduciario di tutto il gruppo in un hotel cittadino. Per 'staff' non sono intesi i dirigenti, ieri è stato già fatto il tampone al sospetto positivo e l'esito arriverà in giornata odierna. Intanto stamattina riprenderanno gli allenamenti ma in modo individuale.