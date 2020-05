Sospetta positività in casa Bologna: è il caso 'esempio' per l'eventuale stop alla stagione

Il Corriere della Sera oggi in edicola spiega che se quanto capitato al Bologna nella giornata di ieri, ovvero l'accertamento di una sospetta positività al Covid-19, fosse accaduto durante il campionato, la squadra rossoblù "sarebbe dovuta finire in quarantena saltando almeno cinque partite e di fatto bloccando di nuovo la Serie A". Quello della quarantena per tutta la squadra o 'alla tedesca', cioè dell'isolamento del solo positivo in seguito a controlli per tutti coloro che gli sono stati a contatto, è uno dei temi centrali dell'incontro di oggi tra Spadafora e il calcio.