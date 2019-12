Sospiri di sollievo e dubbi: SPAL, si può davvero rinunciare a Petagna?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è certamente il miglior Natale possibile, ma la vittoria di Torino permette alla SPAL di guardare al futuro con maggiore fiducia. La squadra di Semplici tira fuori orgoglio e attributi e lascia l'ultima posizione in classifica grazie a due protagonisti ritrovati, per motivi diversi: Gabriel Strefezza è subito decisivo al rientro dopo il lungo infortunio, mentre Andrea Petagna dimostra di aver dimenticato l'errore dal dischetto commesso contro il Brescia e bissa la rete segnata contro la Roma. Stavolta vale tre punti preziosissimi.

Quale futuro per il bomber? - Tre punti che salvano la panchina di Semplici e mettono ancor di più in vetrina l'ex attaccante di Milan e Atalanta, oggetto del desiderio di tanti club. La Roma, in particolare, è pronta ad assegnargli il ruolo di vice-Dzeko e ritagliargli uno spazio importante nel progetto di Fonseca, che finora ha convinto tutti. Una sfida che potrebbe essere un nuovo inizio per un giocatore molto sottovalutato, ma in grado di esprimersi al meglio nelle ultime stagioni e di mostrare tutto il proprio valore, diventando il leader di cui non si può fare a meno: "In un anno e mezzo a Ferrara ho fatto quasi 25 gol; sono giovane e devo ancore migliorare tanto", ha detto a fine partita, rivendicando i suoi numeri e mettendo paura ai tifosi. Poi è arrivata subito la correzione: "Voglio aiutare la squadra a salvarsi". A meno che non arrivi una proposta indecente per tutti.