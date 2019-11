© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente di grave per Dries Mertens. Secondo quanto riferito dai media belgi, l'attaccante del Napoli è infatti uscito soltanto per precauzione nella gara vinta per 4-1 dai Diavoli Rossi contro la Russia. I tifosi azzurri possono tirare un sospiro di sollievo.