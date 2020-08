Sospiro di sollievo per Pessina: "Tra un mese potrò tornare in campo. Romero, stai attento"

vedi letture

"Un grande spavento ieri sera, fortunatamente gli esami hanno escluso il peggio e non ci sono danni gravi ai legamenti!" A scriverlo quest'oggi sul suo profilo 'Instagram' è stato Matteo Pessina, centrocampista dell'Hellas Verona uscito a fine primo tempo della sfida col Genoa ieri sera dopo un duro intervento di Romero. "Tra un mese potrò tornare in campo a fare quello che amo... ringrazio lo staff medico dell'Hellas per la sua professionalità e tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me! Romero sei un giocatore davvero forte, ma così rischi di compromettere le carriere dei tuoi colleghi, so che non hai fatto apposta, un abbraccio anche a te!".