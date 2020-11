Sosta per le Nazionali, Fonseca preoccupato: "Qui siamo rigorosi, speriamo non succeda nulla"

vedi letture

In un momento come quello che stiamo vivendo, non crede che Federazioni e UEFA si dovessero organizzare diversamente per rimandare o studiare una formula diversa per la Nations League evitando che i calciatori viaggiassero ancora di più con le nazionali? A rispondere alla domanda, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Cluj, è il tecnico della Roma, Paulo Fonseca: "Sì, sono preoccupato per la prossima sosta perché noi qui nella Roma siamo molto rigorosi facendo test tutti i giorni. So che nelle Nazionali si fa lo stesso, ma mi preoccupa perché si riuniscono i giocatori di diversi paesi e continenti. Speriamo non succeda nulla".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Fonseca!