© foto di Federico De Luca

Giornata di rinnovo per Riccardo Sottil, esterno offensivo della Fiorentina e della Nazionale Under21. Una testimonianza importante di fiducia nei confronti del ragazzo (come lui stesso ha ammesso in conferenza stampa) che però potrebbe non precludere una cessione semestrale in prestito per avere maggiore continuità d'impiego. Ipotesi, questa, di cui ha parlato lo stesso Sottil: "Ho voglia di affermarmi a Firenze. La Fiorentina mi ha lanciato nel mondo del calcio e voglio affermarmi qui. Poi si vedrà. Un ragazzo come me è normale che vuole giocare. La mia volontà è comunque quella di rimanere in viola".